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  • 20.03.2019
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, kapak fotoğraflarında kural bozmadı! 'in izinden gitti

Demet Lopez

Lüks tutkunu , kapak fotoğraflarında da kural bozmadı. Akalın, yeni albümündeki imajı için de dünyaca ünlü yıldız 'in izinden gitti.

Ünlü popçu, Lopez'in geçen yaz giydiği ve tasarımıyla olay yaratan Versace'nin 7 bin 400 liralık botlarıyla poz verdi. Akalın, yine gündem olmayı başardı.

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