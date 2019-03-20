Lüks tutkunu Demet Akalın, yeni albümünün kapak fotoğraflarında da kural bozmadı. Akalın, yeni albümündeki imajı için de dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'in izinden gitti.



Ünlü popçu, Lopez'in geçen yaz giydiği ve tasarımıyla olay yaratan Versace'nin 7 bin 400 liralık botlarıyla poz verdi. Akalın, yine gündem olmayı başardı.