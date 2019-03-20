Kızı Zeynep'e 5 aylık hamile olan Bengü, önceki gün güzel havanın tadını sevimli köpeğiyle yürüyüş yaparak çıkardı.

Instagram'da bu kareyi paylaşan popçu, gözlüğünün markası sorulunca ise şaşırttı: "Geçen yıl 20 liraya almıştım."