Kızı Zeynep'e 5 aylık hamile olan Bengü, önceki gün güzel havanın tadını sevimli köpeğiyle yürüyüş yaparak çıkardı.
Instagram'da bu kareyi paylaşan popçu, gözlüğünün markası sorulunca ise şaşırttı: "Geçen yıl 20 liraya almıştım."
Kızı Zeynep'e 5 aylık hamile olan Bengü, önceki gün güzel havanın tadını sevimli köpeğiyle yürüyüş yaparak çıkardı.
Instagram'da bu kareyi paylaşan popçu, gözlüğünün markası sorulunca ise şaşırttı: "Geçen yıl 20 liraya almıştım."
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