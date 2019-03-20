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  • 20.03.2019
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'e 5 aylık hamile olan , güzel havanın tadını sevimli köpeğiyle çıkardı

20 liralık şıklık

'e 5 aylık hamile olan Bengü, önceki gün güzel havanın tadını sevimli köpeğiyle yürüyüş yaparak çıkardı.
Instagram'da bu kareyi paylaşan popçu, gözlüğünün markası sorulunca ise şaşırttı: "Geçen yıl 20 liraya almıştım."

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