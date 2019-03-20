Puma, Burak Yörük ve Nil Keser ile yeni bir kampanya yolculuğuna başlıyor. Oyunculuktaki başarılarıyla dikkat çeken genç yıldızlar, PUMA'nın dijital kampanyalardaki yüzleri oluyor. PUMA ile keyifli bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden Yörük, "Tarzıma yakın hissettiğim, bir markanın yüzü olmak çok heyecan verici" diyor.