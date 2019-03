ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, uzun bir süre önce dünyaca ünlü top model Naomi Campbell'ı taklit etmeye başladı. Elbiselerinden takılarına kadar onun gibi giyinip kuşandı.

Şimdi de Kardashian'ın üvey kardeşi Kylie Jenner, efsane modeli taklit etmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda dünyanın en genç milyarderi unvanını eline alan Jenner, tasarımcı Michael Ngo'ya taşlı bir kolye ile yüzük yaptırdı.

Ancak tasarımın ünlü Türk moda tasarımcısı Rıfat Özbek'in 1995 ilkbaharyaz defilesinden olduğu anlaşıldı. Son taklit karşısında ilk kez sessizliğini bozan Campbell ise Instagram'da, Rıfat Özbek'in kendisi için yaptığı orijinal tasarımla olan karesini paylaştı. 'Taklit ediliyorum' mesajı yolladı...





Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, Keeping Up with the Kardashians programında Nedret Taciroğlu imzalı bir elbise giydi. Metal tonlarındaki pullu elbise çok beğenildi. Jenner'ın bu tercihi özellikle Türk takipçilerini çok sevindirdi.

Nedret Taciroğlu'nun elbisesini giyen Kylie, ekranda yıldız gibi parladı.



Taklit edildiğini vurgulayan Naomi Campbell'a, on binlerce hayranı destek oldu.