İran-Türkıye ortak yapımı 'Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle' adlı film, Alp Tekin-Hüzzam Film yapımcılığında ve Mehrdad Ghaffarzadeh yönetmenliğinde 29 Mart'ta izleyiciyle buluşuyor. Film yakışıklı ve yardımsever Emre, (Yusuf Çim) kimsesiz 'Cennet Çocukları' için mücadele ediyor.