İran-Türkıye ortak yapımı 'Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle' adlı film, Alp Tekin-Hüzzam Film yapımcılığında ve Mehrdad Ghaffarzadeh yönetmenliğinde 29 Mart'ta izleyiciyle buluşuyor. Film yakışıklı ve yardımsever Emre, (Yusuf Çim) kimsesiz 'Cennet Çocukları' için mücadele ediyor.
- Saklambaç
- 19.03.2019
- Gazete
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