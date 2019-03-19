Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.03.2019
  • Gazete

İran-Türkıye ortak yapımı 'Bana Bir ' adlı film 26 Mart'ta vizyonda

26 Mart'ta vizyonda
İran-Türkıye ortak yapımı 'Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle' adlı film, Alp Tekin-Hüzzam Film yapımcılığında ve Mehrdad Ghaffarzadeh yönetmenliğinde 29 Mart'ta izleyiciyle buluşuyor. Film yakışıklı ve yardımsever Emre, (Yusuf Çim) kimsesiz 'Cennet Çocukları' için mücadele ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç Haberleriİran-Türkıye ortak yapımı 'Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle' adlı film 26 Mart'ta vizyonda
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri