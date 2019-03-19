Pop müziğin güçlü sesi Göksel, son şarkısı 'Bu Da Geçecek'i piyasaya sürdükten sonra Tayland'a gitti. Koh Phi Phi Adası'nda çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan şarkıcının keyfine diyecek yoktu.
Güzel şarkıcı, şimdilerde Tayland'da deniz ve güneşin keyfini sürüyor.
Güzel şarkıcı, şimdilerde Tayland'da deniz ve güneşin keyfini sürüyor.
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