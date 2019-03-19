Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.03.2019
  • Gazete

, son şarkısı 'Bu Da Geçecek'i piyasaya sürdükten sonra 'a gitti

Kendini ödüllendirdi
Pop müziğin güçlü sesi , son şarkısı 'Bu Da Geçecek'i piyasaya sürdükten sonra 'a gitti. Koh Phi Adası'nda çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan şarkıcının keyfine diyecek yoktu.

Güzel şarkıcı, şimdilerde Tayland'da deniz ve güneşin keyfini sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriGöksel, son şarkısı 'Bu Da Geçecek'i piyasaya sürdükten sonra Tayland'a gitti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri