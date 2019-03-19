Komedyen Ata Demirer'le aşkı bir ayı doldurmadan biten Aslı Turanlı, suskunluğunu bozdu. Kendisinden 20 yaş büyük Demirer'le aşkını geçen ay bitiren Turanlı, ayrılık sonrası sessiz kalmıştı. Adını ünlü komedyenle duyuran 26 yaşındaki oyuncunun reklam aşkı yaşadığı öne sürülse de Turanlı, hakkındaki iddialara da cevap vermedi. Eleştirilere daha fazla dayanamayan güzel oyuncu, sessizliğini bir bozdu pir bozdu…