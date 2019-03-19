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  • 19.03.2019
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’le geçen ay ayrılan Aslı Turanlı’dan eski aşkına taş!

’le geçen ay ayrılan Aslı Turanlı’dan eski aşkına taş! Demirer’in barışmak için uğraştığı konuşulan güzel oyuncu, ‘O, asla geriye bakmaz’ diye paylaştığı atarlı mesajla eski aşkına mesaj verdi.

Komedyen Ata Demirer'le aşkı bir ayı doldurmadan biten Aslı Turanlı, suskunluğunu bozdu. Kendisinden 20 yaş büyük Demirer'le aşkını geçen ay bitiren Turanlı, ayrılık sonrası sessiz kalmıştı. Adını ünlü komedyenle duyuran 26 yaşındaki oyuncunun reklam aşkı yaşadığı öne sürülse de Turanlı, hakkındaki iddialara da cevap vermedi. Eleştirilere daha fazla dayanamayan güzel oyuncu, sessizliğini bir bozdu pir bozdu…

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