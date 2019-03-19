Her yaptığıyla olay olan Aleyna Tilki, çıtayı iyice yükseltti. Geçtiğimiz günlerde tek başına yollara koyulan genç popçu, soluğu Oslo'da aldı. 18 yaşındaki şarkıcı, oradan da Kuzey Kutbu'na geçti. Tilki, bölgede tek başına üç gün geçirdi. Daha kuzeyinde yaşam olmadığı için "Avrupa medeniyetinin bittiği nokta" kabul edilen Svalbard'a tek başına giden popçu, eksi 27 derecede de kar motoruyla gezintiye çıktı. Bir ara motoruyla kaza atlatan popçu, yaşadıklarını da sosyal medyada şu sözlerle anlatıp cesaretini konuşturdu:

'CESARETİMİ DELİCE BULDULAR'

"Motoru aldığımda, tek başıma yolculuğa çıkacağımı söylediğim için şaşırdılar. Buraya tek başıma geldiğimi söylediğimde garipsediler. Kurt köpekleriyle kızak yolculuğuna tek başıma çıktığımda korktular. Ayı bölgesinde motorumla yüksekten düştüğümde, beni yalnız ve savunmasız gördüklerinde kızdılar ama yardım da ettiler. Cesaretimi de 'delice' buldular... Halbuki insanın tek başına doğayı deneyimlemek istemesi, doğanın vahşiliğine ve sevgisine tanık olması en büyük ilhamdır."

Henüz 18 yaşında olan Tilki, 3 gün boyunca bu eskimo evlerinde kaldı. Popçu, tatilden de bol bol paylaşım yaptı ve cesaretiyle alkışları topladı.



Aleyna, kutup ayılarının yaşadığı Kuzey Kutbu'nda tek başına kar motoruna atlayıp korkusuzca gezdi.