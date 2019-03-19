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  • 19.03.2019
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ABD-İngiliz ortak yapımı '' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren , ağızları açık bıraktı

Allen'in yavrusu

ABD-İngiliz ortak yapımı 'Strike Back' dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Yasemin Allen, cesaretiyle de ağızları açıkta bıraktı. Güzel oyuncu, evinde beslediği yılanla pozlarını önceki gün Instagram'da paylaştı.



Ünlü oyuncu, eline dolanan yılanın fotoğrafına "Yakışıklı yılan yavrusu" notu düştü. 29 yaşındaki oyuncu, yılanı öpücüklere boğarak da cesaretini gözler önüne serdi.

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