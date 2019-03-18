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  • 18.03.2019
  • Gazete

ile , dün bu kareyi paylaştı

Dedikodu yanıtı

Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, dün sosyal medyada bu kareyi paylaştı. İkili, dil çıkarıp verdikleri bu pozlarıyla "Evliliğimizde sorun yok" dedi.

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