Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, dün sosyal medyada bu kareyi paylaştı. İkili, dil çıkarıp verdikleri bu pozlarıyla "Evliliğimizde sorun yok" dedi.
Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Özcan Deniz ile Feyza Aktan, dün sosyal medyada bu kareyi paylaştı. İkili, dil çıkarıp verdikleri bu pozlarıyla "Evliliğimizde sorun yok" dedi.
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