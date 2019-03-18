Beşiktaş Spor Kulübü Başkanlığı'nın yanı sıra hızlı aşk hayatıyla adından söz ettiren Fikret Orman'ın, eski sevgilisi Ulviyya Alex'le barıştığı kulaktan kulağa konuşuluyordu. Azeri asıllı Ukraynalı model, önceki akşam Vodafone Park'taki Beşiktaş maçını Fikret Orman'ın özel davetlisi olarak tribünde izledi.



'HOŞBULDUM'

Seksi manken, bir taraftan da 'Kartal yuvası'ndan paylaşım yaptı. Orman'la 2017'nin Ağustos ayında aşk yaşayan güzel model, maç boyunca Siyah-Beyazlı takımı tezahüratlarıyla destekledi. Alex'in bu hamlesi barışmanın dedikodudan ibaret olmadığını kanıtladı. Hatta güzel model, kendisine "Yeniden hoşgeldin" diye yorum yapan Beşiktaşlı taraftarlara da "Hoşbulduk" diye karşılık verdi.

BODRUM TATİLİ

Bu arada çapkın başkan, iki yıl önce Alex'ten ayrılıp geçen yıl gönlünü 1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'a kaptırmıştı. İkilinin beraberliği, sadece 45 gün sürmüştü. Orman, Kaymaz'ı da Alex gibi Vodafone Park'taki locada ve daha sonra da Bodrum'daki otelinde ağırlamıştı.

Azeri model, Vodafone Park'tan bu paylaşımı yapıp adeta barışmayı ilan etti.

Orman ile Kaymaz'ın geçen yıla damga vuran ilişkisi yalnızca bir buçuk ay sürmüştü.