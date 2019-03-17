Yerli Neymar

Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, hayranı olduğu Paris Saint Germain'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar'a özendi. Kurt, stilinde futbolcunun izinden gitti.



İşadamı, Neymar'ın eşofmanının aynısını giyip onun gibi poz verdi. Pozunu futbolcunun fotoğrafıyla paylaşan işadamı, altına da "Adam gibi adam! Neymar Jr" notu düştü.