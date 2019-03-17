Komedyen Şahan Gökbakar'ın 'mısır krizi' nedeniyle vizyon tarihini ertelediği 'Recep İvedik 6'nın ne zaman görücüye çıkacağı merakla bekleniyordu. Sinemaseverlerin bekleyişi son buldu.
Gökbakar'ın yeni filminin 8 Kasım'da vizyona gireceği açıklandı. Bunun üzerine sevince boğulan Şahan Gökbakar fanları, komedyeni sosyal medyada "Hasret bitiyor" diye mesaj yağmuruna tuttu.
Gökbakar'ın yeni filminin 8 Kasım'da vizyona gireceği açıklandı. Bunun üzerine sevince boğulan Şahan Gökbakar fanları, komedyeni sosyal medyada "Hasret bitiyor" diye mesaj yağmuruna tuttu.
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