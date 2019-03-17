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  • 17.03.2019
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‘Rapin babası’

‘Rapin babası’
Gençler tarafından 'Rapin babası' olarak nitelendirilen Yener Çevik, 2019 yılında da şarkı üretmeye devam etti. Bu yılın ilk çalışması olan 'Etraf' isimli parçasına klip çekti. Klibin yönetmenliğini ise Özkan Özdemir üstlendi. Ardından Sony Müzik Türkiye tarafından Birol Giray ile 'Bize Oda Lazım' isimli parçasına Işıl Reina tarafından klip çekti. Sevenlerine yepyeni parçalar hazırladığını belirten Çevik, "Sürprizlerim olacak. Beklemede kalın" dedi.

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