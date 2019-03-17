Kardeş başarı

Dice Kayek imzalı 'Bustier d'Amour', Victoria&Albert Müzesi daimi koleksiyonuna girdi... Dice Kayek'in yaratıcıları Ece ve Ayşe Ege, Ekim 2018'de 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' dolayısıyla SKIN Derneği yararına gerçekleştirilen sergi için, Rachid Koraichi hamiliğinde hazırladığı Bustier d'Amour, Victoria&Albert Müzesi daimi koleksiyonuna dahil edildi. Ege kardeşler gelenek ile moderni harmanlıyor...
- Saklambaç
- 17.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.