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  • 17.03.2019
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Kardeş başarı

Kardeş başarı
Dice Kayek imzalı 'Bustier d'Amour', Victoria&Albert Müzesi daimi koleksiyonuna girdi... Dice Kayek'in yaratıcıları Ece ve Ayşe Ege, Ekim 2018'de 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' dolayısıyla SKIN Derneği yararına gerçekleştirilen sergi için, Rachid Koraichi hamiliğinde hazırladığı Bustier d'Amour, Victoria&Albert Müzesi daimi koleksiyonuna dahil edildi. Ege kardeşler gelenek ile moderni harmanlıyor...



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