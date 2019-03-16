Sık sık soluğu ünlü ressam Haluk Akakçe'nin stüdyosunda alan Aleyna Tilki, önceki gün de kural bozmadı. Eline fırçasını alıp Akakçe'nin yeni tablosuna küçük dokunuşlarda bulunan 18 yaşındaki popçu, verdiği pozlarla da yine çılgın yanını gözler önüne serdi. Haluk Akakçe de çılgınlık konusunda Tilki'den farksızdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.