Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. 8. Avrasya Kalite Ödülleri'nde Müge Anlı ile Tatlı Sert, "Yılın En İyi Reality Programı" ödülüne layık görüldü. Sosyal sorumluluk projeleriyle bilinen Anlı, ödülünü gururla aldı.
- Saklambaç
- 16.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.