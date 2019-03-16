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  • 16.03.2019
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ile , ödüllerine bir yenisini daha ekledi

Anlı ödüle doymuyor
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. 8. Avrasya Kalite Ödülleri'nde ile , "Yılın En İyi Reality Programı" ödülüne layık görüldü. Sosyal sorumluluk projeleriyle bilinen Anlı, ödülünü gururla aldı.

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