Beyaz perdeye uyarlanacak süper kahramanHawkman’i bir Müslüman aktörün oynayacağının açıklanması, ‘Bu aktör Türk olabilir’ iddiasını beraberinde getirdi. ‘Bu oyuncu kim olacak?’ diye bahis açan sinema tutkunları, ilk sıraya Kıvanç Tatlıtuğ’u koydu.
Dünyanın en ünlü kurgusal evrenlerinden DC Universe'in en kült süperkahramanlarından Hawkman, beyaz perdeye uyarlanacak.
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