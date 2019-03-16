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  • 16.03.2019
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’i kim oynayacak? , ve için sinema tutkunları bahis açtı

Beyaz perdeye uyarlanacak ’i bir Müslüman aktörün oynayacağının açıklanması, ‘Bu aktör Türk olabilir’ iddiasını beraberinde getirdi. ‘Bu oyuncu kim olacak?’ diye bahis açan sinema tutkunları, ilk sıraya ’u koydu.

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