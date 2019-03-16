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  • 16.03.2019
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'den gülümseten paylaşım: geliyor doğal davran dediklerinde ben

Doğal Hadise

Son dönemde Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan 'den gülümseten paylaşım... Bir konserden çekilmiş bu karesini paylaşan seksi popçu, altına " geliyor doğal davran dediklerinde ben" yazarak güldürdü.

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