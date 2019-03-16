Son dönemde Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Hadise'den gülümseten paylaşım... Bir konserden çekilmiş bu karesini paylaşan seksi popçu, altına "Seninki geliyor doğal davran dediklerinde ben" yazarak güldürdü.
Son dönemde Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Hadise'den gülümseten paylaşım... Bir konserden çekilmiş bu karesini paylaşan seksi popçu, altına "Seninki geliyor doğal davran dediklerinde ben" yazarak güldürdü.
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