Sert Kaya’ya çarptı

Geçen ay Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, Göktürk'te Doç. Dr. Ruhat Genç'a ait daireyi kiraladı. 1 yıllık kira olan 192 bin lirayı ödeyen Kaya, evde küf kokusu fark edince durumu ev sahibine anlattı. Kira sözleşmesini fesheden Kaya, parayı iade etmeyen Genç'e 230 bin liralık icra takibi başlattı. Genç ise oyuncuya 200 bin liralık tazminat davası açtı. Kaya da aynı miktarda tazminat davası açtı.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
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