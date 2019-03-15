Popçu Serdar Ortaç'ın İrlandalı model eşi Chloe Loughnan, imajını tazeledi. Güzel yenge, sapsarı saçlarını koyulaştırdı. Loughnan, önceki gün katıldığı bir davette yeni saçlarıyla ilgi odağı oldu. 27 yaşındaki İrlandalı model, yeni imajının nedenini soranlara ise "Değişiklik bazen iyidir" yanıtını verdi.





Doğan SAVAŞ