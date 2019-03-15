Popçu Hadise, stiliyle cemiyet dünyasına örnek oldu. Geçtiğimiz aylarda incili ve payetlerle süslü taçlar takan Hadise'nin izinden sosyetik Feryal Gülman da gitti.



Önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıyan Gülman, başındaki taşlı tacıyla dikkat çekti. Genellikle kendine has stiliyle adından söz ettiren Gülman'ın popçuyu örnek alması ise "Hadise, Gülman'ın başının tacı" dedirtti.

Her zaman tarzıyla fark yaratan Gülman, bu kez Hadise'nin izinden gitmeyi tercih etti.