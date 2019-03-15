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  • 15.03.2019
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Popçu , stiliyle cemiyet dünyasına örnek oldu

Hadise başının tacı

Popçu , stiliyle cemiyet dünyasına örnek oldu. Geçtiğimiz aylarda incili ve payetlerle süslü taçlar takan Hadise'nin izinden sosyetik da gitti.

Önceki gün Zorlu 'de objektiflere yansıyan Gülman, başındaki taşlı tacıyla dikkat çekti. Genellikle kendine has stiliyle adından söz ettiren Gülman'ın popçuyu örnek alması ise "Hadise, Gülman'ın başının tacı" dedirtti.
Her zaman tarzıyla fark yaratan Gülman, bu kez Hadise'nin izinden gitmeyi tercih etti.

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