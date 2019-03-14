Yakışıklı oyuncu Engin Akyürek, geçtiğimiz gün Antalya Kepez'de kitap fuarına katıldı. Oyuncu, ilk öykü kitabı 'Sessizlik' için imza dağıttı. Akyürek'in bulunduğu standın önündeki kalabalığın içinde yine 10 bin kilometre uzaklıktaki Güney Amerika'dan kalkıp gelen kadınlar vardı. Akyürek'i İstanbul'daki imza töreninde de yalnız bırakmayan Meksika, Brezilya, Porto Riko, Meksika ve Şilili kadınlar oyuncudan imza almak için birbirleriyle yarıştı.



Ayrıca İspanya'dan gelen kadınlarda da karizmatik oyuncuyu görmek için fuar kapısında sabahladı. Yakışıklı oyuncuyla fotoğraf da çektiren kadınlar, sosyal medyada Engin Akyürek'e şöyle övgüler yağdırdı: "Engin nereye biz oraya. Yakından daha da yakışıklıymış..."

Oyuncuya kitabını imzalatan İspanyol kadınların sevinci objektife böyle yansıdı.





KARA PARA AŞK KUTLAMASI

2014-2015 sezonunda atv'de ekrana gelen ve Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in oynadığı 'Kara Para Aşk', yayına giriş tarihinin 5. yıl dönümünde de Twitter'da gündem oldu. Binlerce kullanıcı, "Efsane diziyi hala unutamadık" yorumunu yaptı.