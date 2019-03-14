Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın keyfi, Murat Boz'la oynadığı 'Öldür Beni Sevgilim' filminin gişede çakılmasıyla kaçtı. Güzel oyuncu, filmin gişesi için önceki gün Bebek'te şunları söyledi:
"İstediğimiz seyirci rakamını yakalayamadık. Bunu güzel havalara bağlıyorum. İnsanlar güneşli havada sinemaya gitmiyor. Belki bu aralar sinemaya gidenler artar."
Aydın HAMZA
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