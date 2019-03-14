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  • 14.03.2019
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'ın keyfi, 'la oynadığı 'Öldür Beni Sevgilim' filminin gişede çakılmasıyla kaçtı

Gişeye bozuldu

Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın keyfi, Murat Boz'la oynadığı 'Öldür Beni Sevgilim' filminin gişede çakılmasıyla kaçtı. Güzel oyuncu, filmin gişesi için önceki gün Bebek'te şunları söyledi:

"İstediğimiz seyirci rakamını yakalayamadık. Bunu güzel havalara bağlıyorum. İnsanlar güneşli havada sinemaya gitmiyor. Belki bu aralar sinemaya gidenler artar."



Aydın HAMZA

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