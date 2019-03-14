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  • 14.03.2019
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’la evli olan mutlu evliliğin formülünü verdi

’la evli olan , mutlu evliliğin formülünü verdi: ‘İşin sırrı geçinmek istemek’

Düvenci’nin formülü

Kendi gibi oyuncu eşi Bülent Şakrak'la sürdürdüğü mutlu evliliğiyle takdir toplayan Ceyda Düvenci'den ders gibi sözler… Önceki gün Hayat Su davetine katılan oyuncu, 'ın "Evlilik bitmeye mahkum" sözü için şöyle konuştu:



"Evlilik, bir ömür boyu geçinmeye niyet etmek demek. Biz eşimle de birbirimize onu söyleriz." 'la 2015'te evlenen Düvenci'nin sözleri son dönemde artan boşanmalar için de güzel bir tavsiyeydi.

Eski eşinden Melisa adında bir kızı olan Düvenci'nin Şakrak'tan da Okan Ali adında bir oğlu var.
Aydın HAMZA

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