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  • 14.03.2019
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, damak tadında da farkını ortaya koydu

Damak tadıyla da farkını ortaya koydu

Marjinal kıyafetleriyle dikkat çeken Eda Taşpınar, damak tadında da aynı yolu izledi. Geçen hafta Fransa'nın gözde kayak merkezi Courchevel'e giden ikoncan, dünkü paylaşımlarıyla şaşırttı.

Taşpınar, salyangoz ve yavru yılan balıkları yedi. İkoncan, görenlerin iştahını kapatan bu ilginç menüsü içinse yüzlerce euro ödedi.
Taşpınar, iştah kapatan bu menüyü paylaşınca sosyal medyada espri konusu oldu.

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