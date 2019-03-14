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  • 14.03.2019
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'i kucağına almak için sabırsızlanan 'den tavsiyesi

Çatlak tavsiyesi
Kızı Zeynep'i kucağına almak için sabırsızlanan Bengü, bir yandan da güzelliği için hiçbir detayı atlamıyor. 4 buçuk aylık hamile popçu, hızla aldığı kilolar yüzünden karnında oluşmaması için doğal yöntemlere başvurdu. 39 yaşındaki popçu, Ayvalık'taki ailesinin gönderdiği saf zeytinyağını karnına masaj yaptı. , bu yöntemi de takipçilerine tavsiye etti.

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