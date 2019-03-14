Kızı Zeynep'i kucağına almak için sabırsızlanan Bengü, bir yandan da güzelliği için hiçbir detayı atlamıyor. 4 buçuk aylık hamile popçu, hızla aldığı kilolar yüzünden karnında çatlak oluşmaması için doğal yöntemlere başvurdu. 39 yaşındaki popçu, Ayvalık'taki ailesinin gönderdiği saf zeytinyağını karnına masaj yaptı. Bengü, bu yöntemi de takipçilerine tavsiye etti.
- Saklambaç
- 14.03.2019
- Gazete
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