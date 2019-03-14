Güzelliğinin yanı sıra güler yüzüyle de hayranlarını mest eden Azra Akın, bu özelliğini 4 aylık oğlu Demir'e de verdi. Ünlü oyuncu, önceki gün minik oğlu Demir'le neşeli anlarını sosyal medyada paylaştı. Annesinin havalara uçurduğu minik Demir'in yüzündeki gülümseme de gözden kaçmadı. Akın'ın bu karesi 'Maşallah' dedirtti.
- Saklambaç
- 14.03.2019
- Gazete
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