Başından üç evlilik geçen Tuba Ünsal, tepki çekti. "Biz evrildik ama evlilik kurumu olduğu yerde kalıyor. Evlilik, ölmeye mahkum gibi görünüyor" diyen Ünsal, halen resmi olarak evli olan Caner Karaoğlu ile aşkı sorulunca ise şöyle dedi:



"Birarkadaşlığımız var ama bir anne olarak konuşmam doğru olmaz." Evlilikle ilgili yaptığı tespitten sonra bunları söyleyen Ünsal ise topa tutuldu. Tuba Ünsal'a sosyal medyada "İşte evlilikler, sizin gibi insanlar yüzünden bozuluyor" mesajları yağdı.

Ünsal, halen Elisabeth Mas ile evli olan ve bir de kızı olan Karaloğlu ile aşk yaşıyor.