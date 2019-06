Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de büyüleyen Bergüzar Korel, önceki akşam Zorlu PSM'deki Touche isimli mekanda sahne aldı. Şarkılarıyla coşturan Korel'i kendi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç'le sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Ünlü çift, Frank Sinatra'nın "Can't Take My Eyes Off You" şarkısına yaptıkları düetle büyük alkış aldı.

Ergenç, "Bergüzar sahnede çok mutlu oluyor. Bu da beni mutlu ediyor" deyip eşine övgü yağdırdı. İkili, şarkı sonrası sarılarak birbirlerini kutladı. Ünlü akınına uğrayan gecede izleyenler Korel'in performansıyla eğlenceye doydu.





Doğan SAVAŞ