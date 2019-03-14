Filistin asıllı Gigi ile Bella Hadid kardeşler, Arapça'ya merak sardı… Seksi modeller, babaları Mohammed Hadid'in öncülüğünde Arapça dersleri almaya başladı. Şimdilik harfleri ve sayıları öğrenen ikili, kısa sürede ilerlemek için her fırsatta pratik yaptı.





Özel bir hoca tutan Hadid Ailesi, haftanın üç günü ders alıp kısa sürede Arapça'yı tam anlamıyla çözmeyi planlıyor.



Baba Hadid, ilk derste öğrendiği kelimeleri de Instagram'da paylaştı.