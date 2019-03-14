Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.03.2019
  • Gazete

ile , asıllı babaları ile derslerine başladı

Seksi modeller ile , asıllı babaları ile özel hoca eşliğinde derslerine başladı.

Dersimiz Arapça

Filistin asıllı Gigi ile Bella Hadid kardeşler, Arapça'ya merak sardı… Seksi modeller, babaları Mohammed Hadid'in öncülüğünde dersleri almaya başladı. Şimdilik harfleri ve sayıları öğrenen ikili, kısa sürede ilerlemek için her fırsatta pratik yaptı.



Özel bir hoca tutan Hadid Ailesi, haftanın üç günü ders alıp kısa sürede Arapça'yı tam anlamıyla çözmeyi planlıyor.


Baba Hadid, ilk derste öğrendiği kelimeleri de Instagram'da paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBella ile Gigi Hadid, Filistin asıllı babaları Mohammed Hadid ile Arapça derslerine başladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri