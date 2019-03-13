Önceki gün ABD'de eğitim gören kızını görmek için Miami'ye giden Işıl Reçber, şıklığını yine gözler önüne serdi. Miami'de güzel havanın keyfini süren Reçber, Instagram'da da bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Önceki gün ABD'de eğitim gören kızını görmek için Miami'ye giden Işıl Reçber, şıklığını yine gözler önüne serdi. Miami'de güzel havanın keyfini süren Reçber, Instagram'da da bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
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