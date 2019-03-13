Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural, doğum kilolarından kısa sürede kurtulmayı başardı.
İKI ay önce kız annesi olan 26 yaşındaki Ural, önceki gün incecik halini sosyal medyada paylaşıp dosta düşmana nispet yaptı.
İKI ay önce kız annesi olan 26 yaşındaki Ural, önceki gün incecik halini sosyal medyada paylaşıp dosta düşmana nispet yaptı.
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