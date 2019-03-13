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  • 13.03.2019
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ile Üregül arasında velayet krizi

Boşanma kararı alan oyuncu ile şarkıcı Üregül arasında velayet krizi çıktı. Duruşmada söz alan genç kadın “Kızımın velayetini istiyorum. 500 liralık nafaka, bez parasına bile yetmiyor” ifadesini kullandı.

Velayet savaşı!
Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ile gelini Asya Engin Üregül arasında sular durulmadı. Evliliklerini sonlandırmak isteyen ikili, nafaka ve velayet konusunda anlaşamadı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında nikah masasına oturan ikili evliliklerini kızları Gece ile taçlandırdı. Ancak mutlu günler kısa sürdü, çift şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını belirterek boşanmak istediklerini açıkladı. Üregül, boşanmak için 500 bin lira tazminat ile müşterek çocuk için aylık 15 bin lira iştirak nafakası istediğini vurguladı. Dün gerçekleşen duruşmada söz alan genç kadın 16 aylık kızları Gece'nin velayetini almak istediğini açıkladı. "Aldığım 500 liralık nafaka, çocuğumun bez parasını bile yetmiyor" ifadesini kullandı. Mahkeme, duruşmanın ertelenmesini kararlaştırdı.



Çift, kızları Gece'nin velayetinde bir türlü anlaşamıyor.

Ali OKTAY

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