Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül ile gelini Asya Engin Üregül arasında sular durulmadı. Evliliklerini sonlandırmak isteyen ikili, nafaka ve velayet konusunda anlaşamadı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında nikah masasına oturan ikili evliliklerini kızları Gece ile taçlandırdı. Ancak mutlu günler kısa sürdü, çift şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını belirterek boşanmak istediklerini açıkladı. Asya Engin Üregül, boşanmak için 500 bin lira tazminat ile müşterek çocuk için aylık 15 bin lira iştirak nafakası istediğini vurguladı. Dün gerçekleşen duruşmada söz alan genç kadın 16 aylık kızları Gece'nin velayetini almak istediğini açıkladı. "Aldığım 500 liralık nafaka, çocuğumun bez parasını bile yetmiyor" ifadesini kullandı. Mahkeme, duruşmanın ertelenmesini kararlaştırdı.
Çift, kızları Gece'nin velayetinde bir türlü anlaşamıyor.
Ali OKTAY
Çift, kızları Gece'nin velayetinde bir türlü anlaşamıyor.
Ali OKTAY
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