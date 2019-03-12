Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 12.03.2019
  • Gazete

Ünlü isimler kayak sezonuna veda etti

Ünlü isimler, hafta sonunu ’de geçirip bahar öncesi kayak sezonuna eğlenceli bir şekilde veda etti.

Bembeyaz veda

'in gözdesi Sway Hotels, hafta sonu Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes- Benz X-Class desteğiyle kış sezonunun son büyük etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliğe Pınar Altuğ Atacan-Yağmur Atacan, Burcu Binici, Serenay Aktaş ve Mert Kılıç-Aslıhan Güner gibi birçok ünlü sima katıldı. Ünlü isimler, yaklaşan bahar nedeniyle artık kayak sezonuna da veda ettiklerini dile getirdi.
Minik Su, annesi Pınar Altuğ ve babası Yağmur Atacan'ın izinden gidip bol bol kayak yaptı.

de hafta sonunu karlar içerisinde geçirdi. Güzel oyuncu, tarzıyla da beğeni topladı.

Serenay Aktaş, snowboard öğrenmekte oldukça ısrarlıydı.



Burcu Binici verdiği bu pozla karları eritti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriÜnlü isimler kayak sezonuna veda etti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri