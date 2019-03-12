Ünlü isimler kayak sezonuna veda etti

Palandöken'in gözdesi Sway Hotels, hafta sonu Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes- Benz X-Class desteğiyle kış sezonunun son büyük etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinliğe Pınar Altuğ Atacan-Yağmur Atacan, Burcu Binici, Serenay Aktaş ve Mert Kılıç-Aslıhan Güner gibi birçok ünlü sima katıldı. Ünlü isimler, yaklaşan bahar nedeniyle artık kayak sezonuna da veda ettiklerini dile getirdi.

Minik Su, annesi Pınar Altuğ ve babası Yağmur Atacan'ın izinden gidip bol bol kayak yaptı.

Demet Özdemir de hafta sonunu karlar içerisinde geçirdi. Güzel oyuncu, tarzıyla da beğeni topladı.





Serenay Aktaş, snowboard öğrenmekte oldukça ısrarlıydı.







Burcu Binici verdiği bu pozla karları eritti.