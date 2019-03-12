Ahmet Kural ve eski aşkı Sıla'nın geçen hafta ilk duruşması görülen şiddet davasında kritik bir gelişme yaşandı. Geçen yıl aşk yaşadığı Sıla'yı darp ettiği iddia edilen oyuncunun daha önce "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. 2009'da uyuşturucu madde bulundurmaktan açılan davada Kural hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verildi.



Oyuncunun yoğun olduğu gerekçesiyle tedaviye gitmemesi üzerine 2014'te Cumhuriyet Savcılığı tarafından tekrar dava açılması istendi. Hakkındaki mahkumiyet kararının açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilen Kural'ın Sıla'yı darp ettiği ispat edilirse işler farklı bir boyut kazanacak. Kural, 5 yıl içerisinde başka bir suça karıştığı için uyuşturucudan aldığı 10 aylık hapis cezasını yatacak.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şimdilik sessiz.