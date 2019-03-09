Önceki gün kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eski sevgilisi Ahmet Kural'la davası görülen Sıla, akşam saatlerinde ise soluğu Belçika'da aldı. Avrupa turnesine çıkan şarkıcı Brüksel'de, Bozar Güzel Sanatlar Salonu'nda sevenleriyle buluştu. Yaşadığı kabus gibi günden kurtulmaya çalışan Sıla, konserine Kural'a yazdığı iddia edilen 'Sabır' şarkısıyla başladı.
Moralsız olduğu görülen şarkıcı, daha sonra "Bugünün şarkısı olsun" dedi ve Sezen Aksu imzalı "Ateşle Oynama" parçasını seslendirdi. Sözleri manidar olan şarkıyı içten okuyan Sıla'nın halleri "Ahmet Kural'a şarkılı mesaj yolluyor" dedirtti. Oyuncu Ahmet Kural da önceki gün mahkeme çıkışında Sıla ile biten ilişkisi hakkında, "Bir projenin parçası olduğumu hiçbir zaman kalbime anlatamadım. Bu şarkıların hiç birini üzerime almıyorum" demişti.
Gelir geçer ne sevdalar Değişir her şey değişir insan Seneler sonra utanır herkes Bu boş anlamsız küçük oyunlardan
Ateşle oynama ateşle oynama Sonunda ellerin dillerin yanacak Dilersen gel beni bir kere daha vur Vurduğun yerlerde güller açacak
Ahmet Kural ve Sıla, 5 ay sonra ilk kez önceki gün mahkemede yüz yüze gelmişti.
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ulan karı aklını basına al ZALIMDEN UZAK TUR TEPEMIZIN TASINI ARTTIRMA BIZ O ZALIMIN YAPTIKLARINI YAKINDA ODETECEĞİZ.
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