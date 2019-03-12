Cengiz Abazoğlu’nun ‘Wonderland’ (Harikalar Diyarı) koleksiyonunun tanıtımı için objektif karşısına geçen Nur Fettahoğlu, pozlarıyla nefes kesti. Oyuncu kimliğinin yanı sıra güzelliğiyle de büyüleyen Nur Fettahoğlu, adL markasının yüzü oldu. Ünlü oyuncu, adL+Cengiz Abazoğlu'nun 'Wonderland' (Harikalar Diyarı) adlı koleksiyonunun tanıtımı için Lara Sayılgan'a poz verdi. Bir çocuk annesi 38 yaşındaki oyuncu, Abazoğlu'na 'Her bir tasarımı giydiğim an kendimi 'Harikalar Diyarı'nda hissettim' diyerek övgü yağdırdı.
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