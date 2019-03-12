Nişanlısı Uğur Akkuş ile evlilik planları yapan Ebru Şallı, önceki gün Eskişehir'deki Espark AVM'deki etkinliğe katıldı. Yüzlerce kadın hayranına pilates yaptıran eski manken, "Yakında evlilik var" deyip ekledi:





"Çocukları çok seviyorum, yaşam enerjimi onlara borçluyum. Zamanım olsa 5 çocuk yaparım. Ama bir kızım olmasını çok istiyorum." Bu arada 42 yaşındaki Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan iki oğlu var.