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  • 12.03.2019
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: Zamanım olsa 5 çocuk yaparım

Üçüncü kez nikah masasına oturacak olan , önceki gün ’deki bir etkinlikte üçüncü kez anne olmak istediğinin sinyalini verdi.

Kız çocuk istiyorum

Nişanlısı Uğur Akkuş ile evlilik planları yapan Ebru Şallı, önceki gün 'deki Espark 'deki etkinliğe katıldı. Yüzlerce kadın hayranına pilates yaptıran eski manken, "Yakında evlilik var" deyip ekledi:



"Çocukları çok seviyorum, yaşam enerjimi onlara borçluyum. Zamanım olsa 5 çocuk yaparım. Ama bir kızım olmasını çok istiyorum." Bu arada 42 yaşındaki Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan iki oğlu var.

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