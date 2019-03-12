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  • 12.03.2019
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ile 11 yıllık evliliğini uğruna bitirdiği konuşulan evlilik planları yapıyor

ve ’ın önceki gün Arnavutköy’deki leri birlikte gezmeleri, ‘Yakında nikah var’ yorumları yaptırdı

Evlilik hazırlığı!

Üç çocuğunun annesi Ece Yosmaoğlu ile 11 yıllık evliliğini Kübra Hera Aslan uğruna bitirdiği konuşulan Ozan Doğulu, genç şarkıcıyla evlilik planları yapmaya başladı. 47 yaşındaki müzisyen ve kendinden 19 yaş küçük Aslan, önceki gün Arnavutköy'de yakalandı. Ünlü çift, kol kola Arnavutköy sokaklarını gezip aradı.

AYLIK KİRASI 12 BIN TL
İkili, görüntülendiklerini fark edince panikle birbirinden uzaklaştı. Daha önce emlakçıyla randevulaşan Doğulu, muhabirleri atlatmak için kaçmaya başladı. Ancak o esnada kiralık daireden çıkan emlakçı, müzisyeni muhabirlere sorunca çift yakayı ele verdi. Doğulu'yla 'ın baktıkları dairenin kirası ise 12 bin lira...
Geçen ay Doğulu'nun ailesiyle tanışan Aslan, önceki gün de müzisyenle kol kola kiralık ev aradı.

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