Üç çocuğunun annesi Ece Yosmaoğlu ile 11 yıllık evliliğini Kübra Hera Aslan uğruna bitirdiği konuşulan Ozan Doğulu, genç şarkıcıyla evlilik planları yapmaya başladı. 47 yaşındaki müzisyen ve kendinden 19 yaş küçük Aslan, önceki gün Arnavutköy'de yakalandı. Ünlü çift, kol kola Arnavutköy sokaklarını gezip kiralık ev aradı.

AYLIK KİRASI 12 BIN TL

İkili, görüntülendiklerini fark edince panikle birbirinden uzaklaştı. Daha önce emlakçıyla randevulaşan Doğulu, muhabirleri atlatmak için kaçmaya başladı. Ancak o esnada kiralık daireden çıkan emlakçı, müzisyeni muhabirlere sorunca çift yakayı ele verdi. Doğulu'yla Kübra Hera Aslan'ın baktıkları dairenin kirası ise 12 bin lira...

Geçen ay Doğulu'nun ailesiyle tanışan Aslan, önceki gün de müzisyenle kol kola kiralık ev aradı.