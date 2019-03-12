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  • 12.03.2019
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Komedideki rekabete Defne Samyeli de kayıtsız kalmadı! Defne Samyeli, ’ın rakiplerine taş attı

Komedideki rekabete Defne Samyeli de kayıtsız kalmadı. Geçtiğimiz gün ’ın ’daki gösterisini izleyen şarkıcı, aşkı için ‘Komedinin kralı’ deyip Yılmaz’ın rakiplerine taş attı.

Defne'nin kralı

Yeni gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus'a geçtiğimiz gün Londra'da start veren Cem Yılmaz'a aşkı Defne Samyeli'den tam destek… Samyeli, gösterisinin prömiyerini 'da yapan aşkını yalnız bırakmamıştı. Yılmaz'ı en önden izleyen şarkıcı, "Helal olsun. Başka söze, yoruma hiç gerek yok. Komedinin kralı" diyerek de sosyal medyada aşkına övgüler yağdırdı. Samyeli'nin bu hamlesi üzerine gözler Şahan Gökbakar'a çevrildi. Öyle ki 'Recep İvedik' serisiyle izleyenleri gülmekten kırıp geçiren Gökbakar, geçtiğimiz yıl Instagram profiline 'King of comedy' yazıp krallığını ilan etmişti. Ezeli rakipler Yılmaz ile Gökbakar, geçen ay ise barışmıştı.

REKABET YENİDEN KIZIŞACAK
Defne Samyeli'nin aşkını 'Komedinin kralı' ilan etmesi, geçen aya kadar küs olan 'la 'ın arasını bozup bozmayacağı merak konusu.



AŞKINA ÖVGÜ YAĞMURU
Samyeli on aydır aşk yaşadığı Cem Yılmaz'a 'da 'Komedinin kralı' iltifatı yaptı.
Yılmaz, Londra'daki gösterisiyle seyirciyi beğeni konusunda ikiye böldü.

GİŞENİN KRALI!
Geçen yıl kendini 'Komedinin kralı' ilan eden Şahan Gökbakar, 7 milyon 437 bin 50 kişiyi kahkahaya boğan ' 5' ile 'Tüm zamanların en çok izlenen Türk filmi' unvanını elinde bulunduruyor. Gökbakar, görücüye çıkarmaya hazırlandığı 'Recep İvedik 6' filmiyle de bu rekorunu geçmeyi planlıyor.

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