Kızına 4 buçuk aylık hamile olan Bengü, önceki gün Emaar Mall'da sevenleriyle buluştu. Hamileliğinden beri 8 kilo aldığını söyleyen 39 yaşındaki popçu, "Yoga ve pilatese başladım. Beslenme uzmanından da destek alıyorum" dedi. Bengü, kızının ismini ise 'Zeynep' koyacağını yineledi.
- Saklambaç
- 12.03.2019
- Gazete
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