Kaan Tangöze ile boşandıktan sonra depresyona girdiği konuşulan Seçkin Piriler Bebek'te görüntülendi
Kaan Tangöze ile boşandıktan sonra depresyona girdiği konuşulan Seçkin Piriler, önceki gün Bebek'teydi. Şimdilerde bir tiyatro oyununda rol alan Piriler, "Her gün 10 kilometre yürümek bana çok iyi geliyor" dedi.
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