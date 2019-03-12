Denizbank, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi iş birliğinde önemli bir adım atarak 'Kadın Kanserleri Merkezi'nin kuruluşuna destek verdi.
Dün gerçekleşen açılışa katılan Gülben Ergen, "Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yaşasın kadınlar" diyerek duygularını dile getirdi.
Dün gerçekleşen açılışa katılan Gülben Ergen, "Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yaşasın kadınlar" diyerek duygularını dile getirdi.
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