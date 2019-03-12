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  • 12.03.2019
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: Yaşasın kadınlar

'Yaşasın kadınlar'
Denizbank, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi iş birliğinde önemli bir adım atarak 'Kadın Kanserleri Merkezi'nin kuruluşuna destek verdi.

Dün gerçekleşen açılışa katılan , "Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yaşasın kadınlar" diyerek duygularını dile getirdi.

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