Yapımcı Necati Kocabay'dan beklediği evlenme teklifini geçen hafta alan Nurgül Yeşilçay'ın keyfine diyecek yok… Önceki gün aşkıyla İstanbul turuna çıkan Kocabay, bu kareyi de "Bugün soluğundan öptük İstanbul" diye paylaşıp romantizm yaptı.
Yapımcı Necati Kocabay'dan beklediği evlenme teklifini geçen hafta alan Nurgül Yeşilçay'ın keyfine diyecek yok… Önceki gün aşkıyla İstanbul turuna çıkan Kocabay, bu kareyi de "Bugün soluğundan öptük İstanbul" diye paylaşıp romantizm yaptı.
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