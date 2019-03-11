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  • 11.03.2019
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'a ile sevgilisi Defne Samyeli'den destek

, oğlu Kemal'in babası 'la boşandıktan sonra dost kaldı. Defne Samyeli, aşkını 'da da yalnız bırakmadı.

Eski yeni bir arada

Cem Yılmaz, merakla beklenen gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus'ın prömiyerini önceki akşam Londra'da yaptı. Yılmaz'a sahne öncesinde eski eşi Ahu Yağtu ile sevgilisi Defne Samyeli destek verdi.

Yağtu, sahnenin fotoğrafını paylaşan Yılmaz'a "Allaaah" diye yorum yapıp alkış gönderdi. Komedyenin 10 aydır aşk yaşadığı Samyeli de Yılmaz'ın paylaşımının altına nazar boncuğu emojisi koydu.


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