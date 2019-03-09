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  • 09.03.2019
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'de ekrana gelen 'Bir ' dizisi kural bozmadı

Kural bozmadı
Perşembe akşamları ATV'de ekrana gelen 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisi kural bozmadı. Sevilen dizi; Tüm , ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. son bölümü, Tüm Kişilerde %11,87 %28,32 izlenme payı, AB'de %9,18 izlenme oranı ve %23,62 izlenme payı ile 20+ABC1'de %11,11 izlenme oranı ve %25,52 izlenme payı alarak 100 program arasında 1. oldu.
Dizinin bölüm etiketi "#AileTablosu" da Twitter'da en çok konuşulan konu oldu.

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