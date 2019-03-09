Bir dönem magazin gündemine damgasını vuran Yasemin Kozanoğlu, bundan 3 yıl önce İspanya'nın gözde adası İbiza'ya yerleşti. İspanyol sevgilisiyle burada DJ'lik yapan sosyetik güzel, kazancını da gayrimenkule yatırdı. Yaklaşık 3 milyon liraya aldığı İbiza'daki villasına geçtiğimiz haftalarda yerleşen Yasemin Kozanoğlu, evinin dekorasyonunu ise annesi Ahu Tuğbay'a emanet etti.

Cemiyet hayatının seçkin simalarından Tuğbay, kızının evini dekore etmekle kalmadı. Ahu Hanım, ünlü ressam İsmail Acar'la el ele verip İbiza'daki villanın duvarlarını çinilerle süsleyip boyadı.



Ahu Tuğbay ile ressam İsmail Acar, İbiza'daki evin duvarlarını böyle boyadı.