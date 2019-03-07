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  • 07.03.2019
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Alman futbolcu , objektiflere yansıdı

Mütevazı yıldız
Alman futbolcu , geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ne objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde gittiği 'de Beymen Morini'de yemek yedikten sonra mağazaları da turlayan Gündoğan, hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen mütevazı yıldız, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

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