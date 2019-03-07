Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ne objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde gittiği AVM'de Beymen Morini'de yemek yedikten sonra mağazaları da turlayan Gündoğan, hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen mütevazı yıldız, samimi tavırlarıyla dikkat çekti.
- Saklambaç
- 07.03.2019
- Gazete
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