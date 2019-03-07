Geçen ay oğulları Burak'a kavuşan Alişan ile eşi Buse Tektaş, önceki akşam Yeniköy Fiko adlı mekanda yemekteydi. İkili, minik oğullarını da yanlarından ayırmadı.
Alişan'ın eşi ve bebeğinin konforu için aldığı 1 milyon 100 bin liralık Land Rover Discovery marka cipinin plakasında aile üyelerinin baş harflerini tercih etmesi de gözden kaçmadı.
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